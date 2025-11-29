إعلان

"كنت متوتر وخايف".. عمرو يوسف يعتذر عن تصريحاته الجريئة عن فيلم "السلم والثعبان 2"

كتب : معتز عباس

11:21 م 29/11/2025 تعديل في 30/11/2025

عمرو يوسف

اعتذر الفنان عمرو يوسف عن تصريحاته الأخيرة، التي انتقد فيها كل من وصف فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" بالجريء أو يحتوي على ألفاظ خارجة.

وقال عمرو يوسف في تصريحات تليفزيونية: "أنا بعتذر لاي حد اتضايق من اللي اتقال دا غلط والمعنى دا أنا ماقصدتوش يعني أنا فعلا مقتنع بنسبة 100% أن الجرأة لازم تكون في الفكرة والموضوع، مش باستخدام الألفاظ الغير مناسبة، لكن أنا مهما شتمت في الفيلم أكيد مش هقدر ألفاظ بتتقال في الشارع".

وأضاف: "أنا اليوم دا كنت رايح وأنا على لحم بطني وركبي بتخبط وخايف من ردود فعل الناس على الفيلم ، والتوتر دا خلانى اقول كلام كله غلط .. وانا فعلا بعتذر عن الكلام دا".

فيلم السلم والثعبان 2

وطرح الجزء الثانى من فيلم "السلم والتعبان 2" الشهر الماضي، بعد مرور 24 عامًا من طرح الجزء الأول عام 2001.

يشارك في بطولة الجزء الثاني، الفنان عمرو يوسف، الفنانة أسماء جلال من إخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، ويُعد التعاون الرابع بين طارق العريان وعمرو يوسف بعد سلسلة أفلام ولاد رزق".

عمرو يوسف السلم والثعبان2

