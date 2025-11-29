تصوير- إسلام فاروق

حرص عدد من نجوم وصناع الفن، على حضور مؤتمر الموسيقى العربية الأول بالرياض، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وبحضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان

ومن أبرز الحضور: الفنان عبادي الجوهر، الملحن عمرو مصطفى، الملحن محمد ضياء الدين، الملحن نادر حمدي، الفنان سعيد الأرتيست، المايسترو هاني فرحات، المايسترو سليم سحاب، الفنان رابح صقر، المايسترو أمير عبدالمجيد

ويهدف المؤتمر إلى توثيق واقع الموسيقى العربية المعاصرة وتحليل مقاماتها وإيقاعاتها، مع التركيز على الأنماط المحلية في المملكة العربية السعودية بوصفها جزءًا من الهوية الثقافية الوطنية.