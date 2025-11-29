إعلان

بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى قبل انطلاق مؤتمر الموسيقى العربية الأول بالرياض

كتب : منال الجيوشي

11:06 م 29/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نجوم وصناع الفن (4)
  • عرض 7 صورة
    نجوم وصناع الفن (5)
  • عرض 7 صورة
    نجوم وصناع الفن (6)
  • عرض 7 صورة
    نجوم وصناع الفن (7)
  • عرض 7 صورة
    نجوم وصناع الفن (3)
  • عرض 7 صورة
    نجوم وصناع الفن (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- إسلام فاروق

حرص عدد من نجوم وصناع الفن، على حضور مؤتمر الموسيقى العربية الأول بالرياض، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وبحضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان

ومن أبرز الحضور: الفنان عبادي الجوهر، الملحن عمرو مصطفى، الملحن محمد ضياء الدين، الملحن نادر حمدي، الفنان سعيد الأرتيست، المايسترو هاني فرحات، المايسترو سليم سحاب، الفنان رابح صقر، المايسترو أمير عبدالمجيد

ويهدف المؤتمر إلى توثيق واقع الموسيقى العربية المعاصرة وتحليل مقاماتها وإيقاعاتها، مع التركيز على الأنماط المحلية في المملكة العربية السعودية بوصفها جزءًا من الهوية الثقافية الوطنية.

بحضور نجوم الفن مؤتمر الموسيقى العربية الأول الرياض المستشار تركي آل الشيخ

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
تحذير ونصيحة.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
هبوط اضطراري وتحرك عاجل.. خلل تقني يضرب 6 آلاف طائرة إيرباص A320