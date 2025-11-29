أروى جودة تطلق "زغرودة" في حفل زفافها بحضور نجوم الفن (صور)

شهدت قضية التيك توكر محمد عبدالعاطي، تطورا ملحوظا إذ قضت المحكمة الإقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، بمعاقبته بتهمة بث فيديوهات خادشة، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، بعدما أمرت النيابة المختصة، بإحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة.

ونستعرض لكم معلومات عن التيك توكر محمد عبد العاطي بعد قرار حبسه عامين:

- عمل مقدما للبرامج عبر "يوتيوب" وشارك كممثلا بعدد من الأعمال الفنية.

- شارك في مسلسل "برستيج" بطولة محمد عبدالرحمن ومصطفى غريب.

- اشتهر ببرنامجه الساخر "مع كامل احترامي" وحقق شهرة من خلاله.

- تعرض لانتقادات بسبب استخدامه كلمات خادشة في التعليق على الظواهر الاجتماعية والسياسية.

- استضاف في أحد حلقاته التيك توك سوزي الأردنية، بالإضافة إلى عدد من مشاهير الـ"تيك توك".

- كان من بين ضيوفه ببرنامجه الساخر الفنان علي صبحي، والفنان عبدالرحمن محمد، والفنان أحمد عبدالحميد.

- أثارت بعض حلقاته حالة من الجدل بسبب احتوائها على إيحاءات وألفاظ خارجة.