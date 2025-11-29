وفاة نجل شقيقة الفنانة تيسير فهمي

أعلنت الفنانة تيسير فهمي عن وفاة نجل شقيقها عبر منشور على حسابها "فيسبوك".

وكتبت تيسير فهمي "خالد ابن اختي في ذمة الله، ربنا يرحمك يا حبيبي".

وانهالت عليها تعليقات جمهورها ومتابعيها وقاموا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي الفنية

كانت آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي بمسلسل "بفعل فاعل" عام 2012.

تدور أحداث المسلسل حول عبير تكتشف بالصدفة خيانة زوجها الذي يعيش بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، حيث يتورط في العمل مع شركة يهودية، بعد هروبه بالقروض التي حصل عليها، ويساعد في القيام ببعض الأعمال ضد وطنه، ما يضطرها إلى إبلاغ السلطات المختصة التي تراقبه لكشف تفاصيل خيانته.

وشارك ببطولة المسلسل كل من ياسر جلال، تامر هجرس، راندا الخطيب، تأليف منى رجب، سيناريو وحوار مصطفى إبراهيم، إخراج تيسير عبود.

