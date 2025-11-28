أول صورة للعروسة.. أروى جودة في أجواء رومانسية مع زوجها في حفل الزفاف

يحتفل مساء اليوم الجمعة، عدد كبير من نجوم الفن بزفاف الفنانة أروى جودة على رجل الأعمال الإيطالي، جون باتيست، وذلك بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورا من وصول النجم محمود حميدة والنجمة لبلبة وسط ترحيب حار.

عقد قران أروى جودة

وكانت احتفلت أروى بعقد قرانها يوم الاثنين 20 ينايرالماضي، وشاركت صورًا من المناسبة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره الله لي".

أعمال تنتظر عرضها أروى جودة

تشارك أروى جودة في مسلسل "للعدالة وجه أخر" بطولة النجم ياسر جلال، تأليف عمرو الدالي، إخراج محمد يحيى مورو.

