كشفت عائلة المطرب فضل شاكر، حقيقة تدهور حالته الصحية داخل السجن بعد تداول شائعات خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وجاء في البيان، الذي نشره محمد نجل فضل شاكر عبر حسابه على إنستجرام، التالي: "بيان صادر عن عائلة فضل شاكر، نحن عائلة فضل شاكر نود أن نوجه جزيل الشكر إلى كل من يقف معنا في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها، إن محبتكم واهتمامكم وسؤالكم عن فضل شاكر يقوينا ويزيد من عزيمتنا وإصرارنا على إحقاق الحق وإظهار الحقيقة بالسبل القانوينة".

وأختتم البيان: "نود أن نظمنكم إلى أن صحة فضل شاكر بخير والحمد لله، وكل ما يشاع عن تدهور حالته الصحية عار من الصحة، نقدر كل رسالة وكل سؤال وكل ما تقدمونه من دعم لنا.. الفرج أت إن شاء الله".

يذكر أن، عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر تدهور الحالة الصحية للمطرب فضل شاكر داخل السجن.