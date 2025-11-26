إعلان

هكذا احتفل أحمد سعد بعيد ميلاد شقيقه عمرو.. ورانيا يوسف تعلق

كتب : هاني صابر

07:14 م 26/11/2025

أحمد سعد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل المطرب أحمد سعد بعيد ميلاد شقيقه عمرو سعد على طريقته الخاصة.

ونشر سعد، فيديو لجلسة تصوير تجمعه مع شقيقه، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أخي الحبيب الغالي.. كل سنة وانت منور حياتي".

وتفاعلت الفنانة رانيا يوسف مع تدوينة أحمد سعد بإيموجي "قلوب".

واحتفل عمرو سعد اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ 48 إذ أنه من مواليد 26 نوفمبر 1977.

يذكر أن، عمرو سعد يخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "الريس" ويشارك ببطولته تارا عماد، وحاتم صلاح، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

المطرب أحمد سعد أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد شقيقه عمرو أحمد سعد على انستجرام عيد ميلاد عمرو سعد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان