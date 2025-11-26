هكذا احتفل أحمد سعد بعيد ميلاد شقيقه عمرو.. ورانيا يوسف تعلق

احتفل المطرب أحمد سعد بعيد ميلاد شقيقه عمرو سعد على طريقته الخاصة.

ونشر سعد، فيديو لجلسة تصوير تجمعه مع شقيقه، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أخي الحبيب الغالي.. كل سنة وانت منور حياتي".

وتفاعلت الفنانة رانيا يوسف مع تدوينة أحمد سعد بإيموجي "قلوب".

واحتفل عمرو سعد اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ 48 إذ أنه من مواليد 26 نوفمبر 1977.

يذكر أن، عمرو سعد يخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "الريس" ويشارك ببطولته تارا عماد، وحاتم صلاح، ومن إخراج أحمد خالد موسى.