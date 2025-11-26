إعلان

"نسألكم الدعاء بالرحمة".. أحمد حلمي ينعى عمه

كتب : سهيلة أسامة

02:50 م 26/11/2025

أحمد حلمي

نعى الفنان أحمد حلمي عمه الذي وافته المنية أمس، وكتب عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

وكتب: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون. انتقل إلى رحمة الله عمي أحمد عواد. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن الفنان أحمد حلمي احتفل بعيد ميلاد زوجته النجمة منى زكي، الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، ونشر مقطع فيديو يعرض لقطات وذكريات جمعته بها.

"وجع بطن حاد وصعوبة في التنفس" ماهر محمود إسماعيل يوضح تفاصيل حالته الصحية

نجل طارق عبدالعزيز يتذكر والده برسالة مؤثرة

