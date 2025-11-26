"نسألكم الدعاء بالرحمة".. أحمد حلمي ينعى عمه

نعى الفنان أحمد حلمي عمه الذي وافته المنية أمس، وكتب عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

وكتب: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون. انتقل إلى رحمة الله عمي أحمد عواد. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن الفنان أحمد حلمي احتفل بعيد ميلاد زوجته النجمة منى زكي، الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، ونشر مقطع فيديو يعرض لقطات وذكريات جمعته بها.

