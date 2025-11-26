جوري بكر تكشف دخول ابنها الطوارئ بسبب فيروس منتشر

كشفت الفنانة جوري بكر عن تعرض ابنها تميم لوعكة صحية ودخوله الطوارئ نتيجة فيروس منتشر، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتبت جوري في خاصية "القصص القصيرة": "تاني مرة أدخل الطوارئ بابني.. فيه فيروس قوي جدًا، حبايب قلبي مش قادرين يستحملوا الطوارئ فوق بعض".

وأضافت: "ما هو يا نعلن إن فيه فيروس ونقفل الحضانات، يا الأهالي يبقوا عندهم ضمير وما يبعتوش العيال على المدرسة".

يُذكر أن جوري بكر تعرضت مؤخرًا لإصابة في كف يدها استدعت خضوعها لعملية خياطة بأربع غرز، وعلقت على الأمر قائلة: "الحمد لله دائمًا وأبدًا.. يمكن الوجع لحظة، بس لطف ربنا دايم".

