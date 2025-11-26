إعلان

جوري بكر تكشف دخول ابنها الطوارئ بسبب فيروس منتشر

كتب : نوران أسامة

01:39 م 26/11/2025

جوري بكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة جوري بكر عن تعرض ابنها تميم لوعكة صحية ودخوله الطوارئ نتيجة فيروس منتشر، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتبت جوري في خاصية "القصص القصيرة": "تاني مرة أدخل الطوارئ بابني.. فيه فيروس قوي جدًا، حبايب قلبي مش قادرين يستحملوا الطوارئ فوق بعض".

وأضافت: "ما هو يا نعلن إن فيه فيروس ونقفل الحضانات، يا الأهالي يبقوا عندهم ضمير وما يبعتوش العيال على المدرسة".

يُذكر أن جوري بكر تعرضت مؤخرًا لإصابة في كف يدها استدعت خضوعها لعملية خياطة بأربع غرز، وعلقت على الأمر قائلة: "الحمد لله دائمًا وأبدًا.. يمكن الوجع لحظة، بس لطف ربنا دايم".

اقرأ أيضًا:

بسام البريكان: "ذا فويس" لم يعد مسابقة فنية بل محركا ثقافيا للمنطقة العربية

محمد صبحي عن شائعة وفاته: "الخبثاء أرادوا ركوب التريند"

جوري بكر فيروس إنستجرام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كأس العالم 2026.. موعد القرعة ونظام البطولة
الإدارية العليا تفصل اليوم في 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى
حصر عددي أولي.. مرتضى منصور يُغادر سباق انتخابات النواب في ميت غمر