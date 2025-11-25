إعلان

تعرف على أسعار تذاكر حفل آمال ماهر وتامر عاشور

كتب : مصطفى حمزة

02:35 م 25/11/2025
تستعد المطربة آمال ماهر، لمشاركة المطرب تامر عاشور، الحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان الفسطاط الشتوي.


ويشهد الحفل ثاني ظهور للمطربة أمال ماهر، عقب الكشف عن زواجها ورجل الأعمال على محجوب، إذ تقوم بمشاركة المطرب بهاء سلطان، بإحياء الحفل المقام في قصر عابدين مساء الجمعة المقبل الموافق 28 نوفمبر


وتتراوح أسعار تذاكر الحفل المقرر إقامته ضمن فعاليات مهرجان الفسطاط مساء الجمعة ديسمبر، بين 1000، و 2000، و 2500، و 3000، و 4000، و 5000 جنيه.

وطرحت آمال ماهر مؤخرا أغنية بعنوان "خذلتني"، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم.

آمال ماهر تامر عاشور تذاكر حفل مهرجان الفسطاط الشتوي

