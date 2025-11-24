فاجأت الفنانة مي عز الدين متابعيها على السوشيال ميديا، بصور جديدة لها بفستان زفاف مصنوعة بالذكاء الاصطناعي.



ونشرت مي الصور عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، والتي تفاعل معها المتابعين ومحبيها بشكل كبير.



وجاءت التعليقات، كالتالي: "عروستنا القمر"، "أحلى عروسة"، "أجمل العرايس"، "تحفة يا عروسة"، "أجمل وأرق مي".



أعلنت الفنانة مي عز الدين زواجها مؤخرًا من أحمد تيمور، شاب من خارج الوسط الفني.



ونشرت مي صور لهما من كواليس عقد القران عبر حسابها على انستجرام، في حفل اقتصر على حضور الأهل والمقربين من العروسين، وكتبت مي: " الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين مشاركتها في مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي عرض في رمضان الماضي، بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم، آسر ياسين، دياب، أشرف عبد الباقي، من إخراج تامر محسن.



اقرأ أيضا..

"فستان قصير ولوك جديد".. روبي تخطف الأنظار من حفلها الغنائي والجمهور يعلق







بوسي تنشر صورًا جديدة من ظهورها في برنامج "ليلة فونطاستيك" مع أبلة فاهيتا



