مي عز الدين تخطف الأنظار بفستان زفاف مصمم بالـ"AI".. والجمهور: "عروستنا القمر"

كتب : معتز عباس

09:19 م 24/11/2025

مي عز الدين بفستان زفاف بواسطة الذكاء الاصطناعي

فاجأت الفنانة مي عز الدين متابعيها على السوشيال ميديا، بصور جديدة لها بفستان زفاف مصنوعة بالذكاء الاصطناعي.


ونشرت مي الصور عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، والتي تفاعل معها المتابعين ومحبيها بشكل كبير.


وجاءت التعليقات، كالتالي: "عروستنا القمر"، "أحلى عروسة"، "أجمل العرايس"، "تحفة يا عروسة"، "أجمل وأرق مي".


أعلنت الفنانة مي عز الدين زواجها مؤخرًا من أحمد تيمور، شاب من خارج الوسط الفني.


ونشرت مي صور لهما من كواليس عقد القران عبر حسابها على انستجرام، في حفل اقتصر على حضور الأهل والمقربين من العروسين، وكتبت مي: " الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير".


يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين مشاركتها في مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي عرض في رمضان الماضي، بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم، آسر ياسين، دياب، أشرف عبد الباقي، من إخراج تامر محسن.

مي عز الدين بفستان زفاف بواسطة الذكاء الاصطناعي
مي عز الدين تخطف الأنظار فستان زفاف

