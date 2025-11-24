عبير صبري بأحدث ظهور لها: "بعض الحروب لا تستحق الخوض" (صور)

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها.

ونشرت عبير، الصورتين، عبر حسابه على إنستجرام: "بعض الحروب لا تستحق الخوض.. اخسر واخرج".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسولة، قمر أوي، أميرة من أميرات ديزني، المادة الخام للأنوثة، الأجمل دائما".

وتخوض عبير صبري دراما رمضان 2026 بمسلسل "البخت" المقرر عرضه على قناة أبو ظبي، وهو من بطولة أحمد عبدالعزيز ونسرين أمين وحسين فهمي وأحمد وفيق وتأليف حسام موسى وإخراج معتز حسام.