أحمد سعد وآدم يلتقيان بحفل غنائي في الكويت ٢٧ نوفمبر

أعلنت PACHA GROUP عن إقامة ليلة فنية أستثنائية في أفتتاح فعاليات “موسم الكويت الغنائي 2025” في نسخته الثالثة، والذي يضم ٦ حفلات جماهيرية ضخمة بمشاركة كوكبة من نجوم الوطن العربي .

أحمد سعد وآدم بالكويت

وتكون الافتتاحية يوم الخميس 27 نوفمبر على مسرح الأرينا" الصرح الاضخم في الكويت، حيث يجتمع النجم أحمد سعد والنجم آدم في سهرة استثنائية تمزج بين الطرب، الحماس، والإبهار.

وتأتي هذه الخطوة حرصًا من الشركة المنظمة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من عشّاق الفن للاستمتاع بليالٍ غنائية أصبحت حديث الجمهور الكويتي ومحبي الطرب .

وأكد المنتج حسين موسى والرئيس التنفيذي لـ PACHA GROUP المنتجة والمنظِّمة للموسم، إن إقامة هذا المهرجان الغنائي على مسرح الأرينا كويت تعكس حجم الإقبال والثقة التي تحظى بها فعاليات الشركة، مشيرًا إلى أن الموسم سيُقدَّم بمواصفات إنتاجية عالمية من حيث الإخراج، والمؤثرات الصوتية والبصرية، لنمنح الجمهور تجربة فنية راقية تليق بمكانة دولة الكويت في المنطقة.

أحمد عصام بحفل أحمد سعد وآدم

ويشارك في هذا الموسم مصمّم الألعاب النارية الشهير أحمد عصام، ليبهر الجمهور بعرضٍ غير مسبوق من المؤثرات البصرية المبهرة، يتكامل مع أداء النجوم على المسرح ويُضفي لمسة من السحر والإبهار على ليالي “موسم الكويت الغنائي”.

يُذكر أن "موسم الكويت الغنائي" في دورته الثالثة يأتي برؤية متجددة تهدف إلى دعم السياحة والترفيه في دولة الكويت، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للفنون والفعاليات الثقافية الكبرى، من خلال سلسلة من الحفلات التي تجمع أبرز نجوم الغناء في العالم العربي.