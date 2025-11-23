تفاصيل إحالة ملف الإسكان في نقابة الموسيقيين للنيابة وموقف نادية مصطفى

أثار قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية، بإحالة ملف الإسكان، إلى النيابة العامة، حالة من الجدل.

وكشف مصطفى القصبي، المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن تفاصيل قرار الإحالة.

وقال: "البلاغ ،تم تقديمه بالفعل، ومنذ فترة، وأشار إليه الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، في الجلسة التي عقدها مع أعضاء المجلس، وتم عرضها عبر صفحته في موقع فيسبوك، منذ أيام".

وأضاف "أوضح هنا، أن المطربة نادية مصطفى، وهي المسئولة عن الملف، أعلنت بنفسها وعبر صفحتها في موقع فيسبوك، عن مطالبتها بإحالته إلى النيابة العامة".

وعن موقف المطربة نادية مصطفى، أجاب "لم يوجه لها أي إتهام، ولم تم التحقيق معها بهذا الشأن".

نادية مصطفى

وقامت المطربة نادية مصطفى بتوجيه رسالة مؤخرا، إلى أعضاء النقابة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت : "أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، كما تعودتم مني (الصراحة) أؤكد بكل وضوح أنني كنت أول من طالب منذ اللحظة الأولى لدخول السيد النقيب العام إلى النقابة، ومع إعلانه دائما أمامي عن وجود شكوك بوجود فساد في ملف الإسكان، فطالبت أكثر من مرة أن يحال هذا الملف للنيابة العامة ويتم اتخاذ موقف قانوني واضح وصريح لبيان عما إذا كان هناك مخالفات من عدمه حفاظاً على حقوق النقابة وأموالها".

وأضافت: "قبل إثبات حق النقابة كان مطلبي الأول والأساسي هو إثبات الحقيقة الكاملة وإبراء ذمتي حفاظاً على اسمي وكرامتي ومكانتي وشرفي المهني الذي بنيته على مدار سنوات طويلة من العمل العام وأمام كل من وثق بي واحترمني".

واختتمت: "أجدد التزامي الكامل بمواصلة السعي للوصول للحقيقة الكاملة بكل شفافية وبكل احترام للإجراءات القانونية والمؤسسية إحقاقاً للحق وصوناً لكرامة من حملوا الأمانة بأمان وإخلاص".

وأعلن نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، مؤخرا في بث مباشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن وجود مشاكل داخل بعض إدارات النقابة، وطالب بإحالة عدد من المسؤولين، إلى جهات التحقيق المختصة، للتأكد من سلامة الإجراءات الإدارية والمالية .