"الزراعة": 27.8 ألف نشاط إرشادي في 2025 استفاد منها 715 ألف مزارع

كتب- أحمد السعداوي:

نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال عام 2025، في تنفيذ أكثر من 27,800 نشاط إرشادي وتدريبي وبحثي متنوع، نفذها معهد بحوث الإرشاد الزراعي، والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية، استفاد منه ما يقرب من 715 ألف مزارع وسيدة ريفية ومهندس زراعي في مختلف المحافظات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود الإرشادية لدعم صغار المزارعين في المناطق الريفية، وتعزيز أنشطة مركز البحوث الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة العنصر البشري، تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، ضمن استراتيجية وزارة الزراعة .

وقال الدكتور ياسر الحيمري مدير المعهد والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، إنه تم خلال عام 2025 تنفيذ 190 ورشة عمل وحلقة نقاشية بمقر المعهد وفروعه بالمحطات البحثية، تناولت عددًا من القضايا الحيوية، من بينها تمكين الشباب والمرأة الريفية، وتقليل البصمة الكربونية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإرشاد الزراعي، والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، والزراعة المحمية، والزراعة دون تربة، والاستثمار الريفي لإنتاج الوقود الأخضر، إلى جانب تنمية مهارات إعداد التقارير الفنية والإدارية.

وأشار الحيمري إلى أنه تم أيضًا تنفيذ نحو 35 برنامجًا تدريبيًّا بإجمالي 700 ساعة تدريبية بمحطات البحوث الزراعية ومديريات الزراعة بالمحافظات، استفاد منها نحو 1050 متدربًا من الباحثين والمهندسين الزراعيين وقيادات المزارعين، بهدف رفع كفاءتهم في مجالات التنمية المستدامة، وإدارة الأزمات البيئية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في الإرشاد الزراعي، وتنمية مهارات التواصل والإقناع، والتخطيط وإدارة المدارس الحقلية.

وتابع الحيمري بأنه تم خلال العام أيضًا تنفيذ نحو 1906 ندوة إرشادية في 18 محافظة، استفاد منها أكثر من 51 ألف مزارع وأسرهم، وتناولت موضوعات متنوعة شملت التغيرات المناخية، وترشيد مياه الري، والنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وريادة الأعمال، وتنمية المشروعات الصغيرة، وتحسين منظومة الإنتاج الحيواني والداجني، إلى جانب إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتصنيع السيلاج والأسمدة الحيوية.

وأوضح مدير المعهد أنه تم تنفيذ نحو 286 ندوة إرشادية في 19 محافظة، استفادت منها نحو 5692 سيدة وفتاة ريفية، بهدف دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة وتعزيز دورها في التنمية الريفية.

وأضاف الحيمري أن المعهد أشرف على تنفيذ أنشطة مبادرة تفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية؛ حيث تم تنفيذ 25235 نشاطًا إرشاديًّا متنوعًا حتى نهاية نوفمبر 2025، استفاد منها أكثر من 651 ألف مزارع وأسرهم، وشملت أنشطة إرشادية ميدانية لمحاصيل الحبوب، والمحاصيل السكرية، والخضر والفاكهة، والمحاصيل البستانية، والنباتات الطبية والعطرية، إلى جانب مجالات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وأشار الحيمري إلى تنفيذ 190 نشاطًا إرشاديًّا، تضمنت 137 ندوة إرشادية و53 زيارة حقلية، شارك فيها نحو 5700 مزارع وأسرهم، وركزت على دعم المحاصيل الاستراتيجية، والتعامل مع التغيرات المناخية، وتحسين نظم الإنتاج الحيواني والداجني.

وقال الحيمري إن المعهد نشر خلال عام 2025 39 بحثًا علميًّا؛ منها 33 بحثًا محليًّا و6 بحوث دولية، بالإضافة إلى دراستين تطبيقيتين، استهدفت تطوير أداء الخدمات الإرشادية الريفية، وتحسين جودة الحياة بالمجتمع الريفي، ودعم جهود تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأكد مدير المعهد أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة تستهدف تطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وتحديث أدوات التواصل مع المزارعين، وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بما يُسهم في سد الفجوة الإرشادية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، ودعم الإنتاج الزراعي كمًّا ونوعًا.

اقرأ أيضًا:

أجواء باردة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش إجراءات حماية الصغار من مخاطر الإنترنت