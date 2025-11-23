أعلنت الفنانة جيهان سلامة وفاة أختها الإعلامية ميرفت سلامة، عبر حسابها على "فيسبوك"، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أختي ميرفت سلامة، الله يرحمها".

ونعت نقابة المهن التمثيلية الإعلامية ميرفت سلامة، زوجة الراحل الدكتور فوزي فهمي، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، والتي رحلت عن عالمنا قبل قليل.

وجاء في بيان النقابة: "ببالغ الحزن والأسى، نسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان".

وتقدم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحلة، سائلًا الله أن يجازيها خيرًا ويكتب لها الرحمة والمغفرة.

