علقت الفنانة مايا دياب على الدعوات المثارة حول منع دخولها مصر، بسبب تصريحاتها التي أطلقتها مؤخرًا أثناء دعمها للفنانة دينا الشربيني.

وردت مايا دياب، على مطالبات منعها من دخول مصر، في لقائها ببرنامج "et بالعربي" عبر موقع "انستجرام"، قائلة: "أنا عندي عشق للشعب المصري وانتماء للبلد وللمصريين، أنا لم اغلط أنا بعرف كتير ايه عملت، وبعرف ان الشعب المصري المحترم بيحترم موقفي اللي وقفته مع صديقتي وبموت فيهم".

وأضافت: "دينا الشربيني انسان خلوق وبتاخد العقل والقلب، دينا أختي وأنا وقت ما دافعت عنها هي ماكنتش تعرف أني هعمل كدا".

وتابعت: "أنا مكنتش منتظرة رد فعل دينا، انا كنت مهتمه برد فعل العالم عشان يهدوا على دينا، وبعتقد هذا الموقف ساعدها ودعمها وحسسها إن في ناس قريبه منها وبتحبه".

مايا دياب تدافع عن دينا الشربيني

يذكر أن مايا دياب دافعت عن الفنانة دينا الشربيني مؤخرًا بعد هجوم البعض عليها مؤخرا، بعد انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز من آن الرفاعي.

نشرت مايا دياب مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: "موضوع حساس وموضوع مؤذي على السوشيال ميديا وهو موضوع دينا الشربيني وموضوع استباحة كرامة الناس وأخلاق الناس بهذ الطريقة مش بس من الذباب الإلكتروني المريض".

وأضافت: "لأن فيه أكونتات رخيصة بتتكلم بالطريقة دي عن دينا الشربيني، لأن احنا في زمن الرخص على السوشيال ميديا، أما عن الناس اللي عارفة القصة من ناحية واحدة، انتوا متعرفوش الحقيقة، والموضوع يخصني لأني اول حاجة انسانة عربية وفنانة وأخت لدينا الشربيني".

