ماجدة خيرالله عن "ورد وشوكولاتة: "يُحسب للمخرج محمد جمال العدل"

أشادت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله بمخرج مسلسل"ورد وشوكولاتة" محمد جمال العدل.

وكتبت خيرالله، عبر حسابها على فيسبوك: "المشكلة في ورد وشيكولاتة، إن الشخصيات الأساسية مش ممكن تتعاطف معاها، فهما متساويان في السوء، مفيش حد ممكن يصعب عليك أو تخاف عليه والناس منتظرة لحظة النهاية وتفاصيلها المعروفة، ومع ذلك فالمسلسل يتمتع بعناصر فنية مميزة بداية من التترات وأماكن التصوير وديكور أحمد شاكر خضير وكاميرا بيشوي روزفلت".

وأضافت: "معظم ممثلي الأدوار الرئيسية أهمهم محمد فراج، مريم الخشت صفاء الطوخي ، مراد مكرم، ذكاء ومهارة محمد رجاء أن حول جريمة شغلت بتفاصيلها الرأي العام إلى عمل فني مثير.. ورد وشيكولاته مسلسل يحسب للمخرج محمد جمال العدل وأتمنى أن يفاجئنا بنهاية غير متوقعة".

مسلسل"ورد وشوكولاتة"يشارك في بطولته زينة، محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل.