أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين عن بدء تصوير مسلسل "بيت بابا"، إنتاج شركة الصباح، تأليف أمين جمال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

ونشرت رانيا عبر حسابها على "إنستجرام" صورة لكلاكيت العمل، وعلّقت: "توكلنا على الله، وبفضل الله بدأنا منذ أيام تصوير مسلسل بيت بابا. دعواتكم لنا بالتوفيق".

ويشارك في البطولة كل من محمد أنور، محمد محمود، انتصار، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز نجوم الوسط الفني. كما شارك في كتابة العمل عدد من المؤلفين بينهم شريف يسري، محمد فتحي، أنس نيلي، تحت إشراف عام أمين جمال.

