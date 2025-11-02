إيرادات السبت.. "السادة الأفاضل" يحافظ على الصدارة و"هيبتا 2" الرابع

كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 5 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: السادة الأفاضل، فيها إيه يعني، أوسكار: عودة الماموث، هيبتا 2، الشاطر، وحققت أمس السبت 1 نوفمبر 2025، إيرادات بلغت 4 ملايين و357 ألفا و730 جنيها، موزعة على النحو التالي..

السادة الأفاضل

احتل فيلم السادة الأفاضل المركز الأول، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، وحقق 2 مليون و68 ألفا و377 جنيها.

السادة الأفاضل تأليف عبدالرحمن جاويش ومصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي، بطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ناهد السباعي، طه دسوقي، انتصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

فيها إيه يعني

فاز بالمركز الثاني فيلم "فيها إيه يعني" محققا 960 ألفا و376 جنيها.

"فيها إيه يعني" تأليف مصطفى عباس، وليد المغازي ومحمد أشرف، إخراج عمر رشدي حامد، بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبدالعزيز.

أوسكار: عودة الماموث

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم "أوسكار: عودة الماموث"، بعد تحقيقه 953 ألفا و122 جنيها.

الفيلم من تأليف حامد الشراب ومصطفى عسكر، إخراج هشام الرشيدي، بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت.

هيبتا 2

جاء في المركز الرابع فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة"، محققا 365 ألفا و710 جنيهات.

هيبتا.. المناظرة الأخيرة تأليف محمد صادق ومحمد جلال، إخراج هادي الباجوري، بطولة منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، جيهان الشماشرجي، مايان السيد.

الشاطر

وذهب المركز الخامس لفيلم الشاطر، والذي حقق 10 آلاف و145 جنيها.

"الشاطر" تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، إخراج أحمد الجندي.