شيرين عبدالوهاب عن افتتاح المتحف المصري الكبير: "فخورة ببلدي مصر"

كتبت- سهيلة أسامة:

عبّرت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن فخرها بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أقيم مساء السبت في حدث عالمي تابعه الملايين حول العالم.

ونشرت شيرين صورة من حفل الافتتاح عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "فخورة جدًا ببلدي مصر وبافتتاح المتحف المصري الكبير وحفل الافتتاح الأسطوري... وتحيا مصر".

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من الرؤساء وملوك الدول من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، وسط تغطية إعلامية ضخمة.

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف م2، ويضم مدخلًا رئيسيًا بمساحة نحو 7 آلاف م2، به تمثال للملك رمسيس الثاني، كما يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف م2، بارتفاع يعادل 6 طوابق.

