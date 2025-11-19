كتبت- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

عقب انتهاء عرض فيلم بنات الباشا، المشارك بمسابقة آفاق السينما العربية، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مساء أمس الثلاثاء، أقيمت جلسة لمناقشته مع الجمهور، بحضور أبطاله وصناعه.

سماء إبراهيم

وقالت الفنانة سماء إبراهيم "أنا سعيدة اني في التجربة دي، مختلفة وفيها مشاعر وجرأة ودراما".

محمد هشام عبية

وتحدث السيناريست محمد هشام عبية، قائلا "شخصيات الرواية النسائية لمست فيا شيء ما، وجعلتني أتحمس لكتابة الفيلم".

أحمد مجدي

وأكد الفنان أحمد مجدي أن الأعمال التي تتحول من أدب لسيناريو، عادة يكون بها تحديات مختلفة، مضيفا "كل الأساتذة مبدعين وسعيد وممتن جدا للتجربة".

عرض بنات الباشا

شهد الفيلم حضور عدد كبير من الفنانين وجمهور المهرجان، ورفع بنات الباشا، لافتة كامل العدد.

وقدم العدل نجوم وصناع الفيلم، واستقبلهم الحضور بالتصفيق، وبينهم: زينة، صابرين، أحمد مجدي، محمد هشام عبية، سماء إبراهيم، ناهد السباعي.