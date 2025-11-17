إعلان

بالصور| حسين فهمي يفتتح قسم CAIRO'S XR ضمن فعاليات "القاهرة السينمائي"

كتبت- منى الموجي:

09:40 م 17/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حسين فهمي يفتتح قسم CAIRO'S XR
  • عرض 3 صورة
    حسين فهمي يفتتح قسم CAIRO'S XR

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الاثنين 17 نوفمبر، ضمن فعاليات دورته السادسة والأربعين قيام رئيس المهرجان النجم حسين فهمي بافتتاح قسم "CAIRO'S XR".

CAIRO'S XR

قسم يقدم تجارب أفلام الواقع الممتد والتجارب التفاعلية والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وألعاب السرد.

حسين فهمي

وفي بيان صحفي، عبر الفنان حسين فهمي، عن سعادته الكبيرة بما شاهده من مشاريع مبتكرة في قسم CAIRO'S XR، مؤكداً أن هذه التجارب تمثل المستقبل السينمائي وتعبر عن مزيج مميز بين الفن والتقنية، وهو ما يعكس حرص المهرجان على دعم الإبداع والتجديد السينمائي.

محمد طارق

ومن جانبه، قال محمد طارق، المدير الفني للمهرجان، إن قسم CAIRO'S XR يمثل نقلة نوعية في عروض المهرجان، إذ يجمع بين التكنولوجيا والفن، ويقدم مشاريع شديدة التجدد تنوعت بين أفلام الواقع الافتراضي، الألعاب السردية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، معبراً عن فخره بانطلاقة هذا القسم الذي يعزز مكانة المهرجان على خريطة التجارب السينمائية الحديثة.

نورا كحيل

أشارت د. نورا كحيل، مديرة برنامج الوسائط الجديدة، إلى أن CAIRO'S XR يأتي كإضافة فريدة لبرامج المهرجان، إذ يفتح الباب أمام فرص جديدة للابتكار في مجال السرد السينمائي الرقمي، ويوفر منصة للقاء الجمهور مع أعمال تجمع بين الإبداع الفني والتقنيات.

مهرجان القاهرة السينمائي

شهد المهرجان اليوم عرض عددا كبيرا من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، بينها الفيلم اللبناني ثريا حبي، الفيلم التركي الأشياء التي تقتلها، الفيلم الإماراتي باب.

CAIRO XR حسين فهمي مهرجان القاهرة السينمائي أفلام الواقع الممتد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو