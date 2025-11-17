بالصور| حسين فهمي يفتتح قسم CAIRO'S XR ضمن فعاليات "القاهرة السينمائي"

شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الاثنين 17 نوفمبر، ضمن فعاليات دورته السادسة والأربعين قيام رئيس المهرجان النجم حسين فهمي بافتتاح قسم "CAIRO'S XR".

CAIRO'S XR

قسم يقدم تجارب أفلام الواقع الممتد والتجارب التفاعلية والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وألعاب السرد.

حسين فهمي

وفي بيان صحفي، عبر الفنان حسين فهمي، عن سعادته الكبيرة بما شاهده من مشاريع مبتكرة في قسم CAIRO'S XR، مؤكداً أن هذه التجارب تمثل المستقبل السينمائي وتعبر عن مزيج مميز بين الفن والتقنية، وهو ما يعكس حرص المهرجان على دعم الإبداع والتجديد السينمائي.

محمد طارق

ومن جانبه، قال محمد طارق، المدير الفني للمهرجان، إن قسم CAIRO'S XR يمثل نقلة نوعية في عروض المهرجان، إذ يجمع بين التكنولوجيا والفن، ويقدم مشاريع شديدة التجدد تنوعت بين أفلام الواقع الافتراضي، الألعاب السردية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، معبراً عن فخره بانطلاقة هذا القسم الذي يعزز مكانة المهرجان على خريطة التجارب السينمائية الحديثة.

نورا كحيل

أشارت د. نورا كحيل، مديرة برنامج الوسائط الجديدة، إلى أن CAIRO'S XR يأتي كإضافة فريدة لبرامج المهرجان، إذ يفتح الباب أمام فرص جديدة للابتكار في مجال السرد السينمائي الرقمي، ويوفر منصة للقاء الجمهور مع أعمال تجمع بين الإبداع الفني والتقنيات.

مهرجان القاهرة السينمائي

شهد المهرجان اليوم عرض عددا كبيرا من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، بينها الفيلم اللبناني ثريا حبي، الفيلم التركي الأشياء التي تقتلها، الفيلم الإماراتي باب.