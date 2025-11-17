بعد تعرضه لحادث سير.. أحمد سعد يكشف موعد خروجه من المستشفى



كشف المطرب أحمد سعد، موعد خروجه من المستشفى بعد بعد تعرضه للإصابة في حادث سير في طريق العين السخنة.



وشارك أحمد سعد جمهوره ومحبيه مقطع فيديو من داخل المستشفى وهو يرقد على سرير المريض، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "أحب أطمن كل جمهوري، وأقولكم ألف مليون شكر أنكم سألتوا عليا كل الناس، وعايز أقولكم اني الحمد لله بخير في نعمة كبيرة جدا من ربنا".



وأضاف "إن شاء الله مش أكتر من 5 أيام هكون موجود مع جمهوري في حفلاتي، لأني عايش بحب الناس وبستمتع بصوتي معاهم، وان شاء الله اكون معاكم دايما".





أعلن النجم عمرو سعد، عبر صفحته في موقع فيسبوك، تعرض شقيقه المطرب أحمد سعد لحادث سير في طريق العين السخنة، وكتب: "عذرا لكل الزملاء والإعلاميين لصعوبة التواصل حاليًا وشكرًا للاهتمام الكبير".



اقرأ أيضا..

مروة صبري تعتذر لـ دينا الشربيني: "أنا غلطت والصلح خير"



تعاون سينمائي يجمع أحمد السقا وياسمين عبد العزيز في "خلي بالك من نفسك"



