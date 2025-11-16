21 صورة من حوار المخرج التركي نوري بيلجي في مهرجان القاهرة السينمائي

حالته مستقرة.. عمر خيرت يعتذر عن حفله القادم بعد تعرضه لأزمة صحية

غادة عبدالرازق بإطلالة غريبة في أحدث ظهور.. والجمهور: "شايله الحمل على

تصوير- محمود بكار:

استضاف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية اليوم الأحد 16 نوفمبر حوار بعنوان "انعكاسات سينمائية: رحلة في عوالم نوري بيلجي جيلان"،

في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما المُقامة ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46.

وأدار الجلسة الناقد السينمائي أحمد شوقي، رئيس الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) والاتحاد الأوروبي لنقاد السينما (EFCA).

قدمت المحاضرة لقاءً مع المخرج التركي العالمي نوري بيلجي جيلان، رئيس لجنة التحكيم الدولية في الدورة الـ46، وأحد أبرز صُنّاع السينما في العالم المعاصر. يشتهر جيلان بأسلوبه الواقعي المتأني وصوره الشعرية، وقدرته الفريدة على التقاط التفاصيل الدقيقة للتجربة الإنسانية بعمق فلسفي وبصيرة فنية حساسة.

وتحدث نوري عن أعماله البصرية، التي تتسم بتكوينات دقيقة ولغة سينمائية ذات بعد إنساني وتأملي، وكيف نجحت في حصد أبرز الجوائز في مهرجان كان السينمائي.

تعرض أعمال نوري الفوتوغرافية في معارض دولية، وتعكس ذات الروح التأملية والعمق البصري الذي يميز أفلامه.

وفرت الجلسة فرصة للتعمق في فلسفته السينمائية، وفهم مقاربته للغة الصورة، وكيفية بنائه لعوالم إنسانية نابضة بالأسئلة والبحث والوعي الاجتماعي، عبر رؤيته التي تعبر الحدود والثقافات.

جاءت المحاضرة ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى إتاحة مساحة للحوار مع صناع السينما المؤثرين عالميًا، وتعميق الوعي الفني لدى المبدعين والجمهور على حد سواء.

عن "أيام القاهرة لصناعة السينما"

أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين. تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.