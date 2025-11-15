عمرو سعد: أخويا هيكون بخير.. ودعواتكم لينا لأن الحادث صعب

كشف الفنان عمرو سعد، شقيق أحمد سعد، تفاصيل حادث السير الذي تعرض له في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد الانتهاء من إحياء إحدى الحفلات وذهابه إلى العين السخنة.

قال عمرو سعد في منشور له عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": "عذرًا لكل الزملاء والإعلامين لصعوبة التواصل حاليا، شكرا للاهتمام الكبير، أحمد سعد إن شاء الله هيكون بخير بعد تعرضه لحادث سير صعب، قدر الله وماشاء فعل دعواتكم لينا".



وتعرض الفنان أحمد سعد، اليوم السبت، إلى حادث سير خلال ذهابه إلى العين السخنة بعد الانتهاء من إحياء إحدى الحفلات.

وتم نقل الفنان أحمد سعد إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وفي يونيو الماضي، كشف النجم أحمد سعد، عن تعرضه لحادث سير بسيارته الجديدة أثناء تجربته لها، مشيرا إلى أنه بخير هو وأولاده وزوجته.

ونشر أحمد سعد صورة للسيارة بعد الحادث، وهي مهشمة، وذلك عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليها: "لله ما أعطى ولله ما أخذ - كنت بجربها - ورايح أعلق نمرها، ولكن حصلى حادث - بس الحمد لله أنا وأولادى وزوجتى بخير".