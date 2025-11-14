إعلان

مخرج مسلسل "كارثة طبيعية" يوجه رسالة للفنان كمال أبو رية

كتب : مروان الطيب

11:03 م 14/11/2025
    الفنان كمال أبو رية
    كمال أبو رية 1
    كمال أبو رية ومادلين طبر
    كمال أبو رية
    كمال ابو رية
    كمال ابو رية
    كمال أبو رية
    كمال ابو رية مع حمادةو واحمد عبد العزيز.

أشاد حسام حامد مخرج مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة الفنان محمد سلام، بالفنان القدير كمال أبو رية الذي يشارك ضمن أحداث المسلسل.

نشر حسام حامد إشادته عبر حسابه على فيسبوك ووجه له رسالة: "في حب الأستاذ كمال أبو رية.. فنان كبير وقيمة فنية حقيقية.. وجوده في أي عمل مش بس إضافة ده رفع لسقف الجودة والصدق في الأداء.. من القلائل اللي حضورهم بيغيّر شكل المشهد كله.. مبسوط بالشغل معاك يا أستاذ".

تدور أحداث مسلسل "كارثة طبيعية"حول شاب من أسرة بسيطة، متزوج حديثًا، يكافح لبناء حياته من الصفر وسط تحديات وضغوط يومية. ويفاجأ بحمل زوجته في خمس توائم، فيسعى رغم الظروف الاقتصادية القاسية لتأمين حياة كريمة لعائلته، ويشارك ببطولة المسلسل كل من جهاد حسام الدين، حمزة العيلي، أحمد يونس، تأليف أحمد عاطف فياض.

يذكر أن الفنان كمال أبو رية يشارك الفنان هشام ماجد بطولة فيلم "برشامة" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

