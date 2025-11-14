مخرج مسلسل "كارثة طبيعية" يوجه رسالة للفنان كمال أبو رية

" بعد خلعها الحجاب".. أول تعليق من منال عبد اللطيف على انتقادات الجمهور

ركين سعد بفستان قصير ورانيا منصور مع ابنتها.. نجوم الفن في القاهرة السينمائي

أشاد حسام حامد مخرج مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة الفنان محمد سلام، بالفنان القدير كمال أبو رية الذي يشارك ضمن أحداث المسلسل.

نشر حسام حامد إشادته عبر حسابه على فيسبوك ووجه له رسالة: "في حب الأستاذ كمال أبو رية.. فنان كبير وقيمة فنية حقيقية.. وجوده في أي عمل مش بس إضافة ده رفع لسقف الجودة والصدق في الأداء.. من القلائل اللي حضورهم بيغيّر شكل المشهد كله.. مبسوط بالشغل معاك يا أستاذ".

تدور أحداث مسلسل "كارثة طبيعية"حول شاب من أسرة بسيطة، متزوج حديثًا، يكافح لبناء حياته من الصفر وسط تحديات وضغوط يومية. ويفاجأ بحمل زوجته في خمس توائم، فيسعى رغم الظروف الاقتصادية القاسية لتأمين حياة كريمة لعائلته، ويشارك ببطولة المسلسل كل من جهاد حسام الدين، حمزة العيلي، أحمد يونس، تأليف أحمد عاطف فياض.

يذكر أن الفنان كمال أبو رية يشارك الفنان هشام ماجد بطولة فيلم "برشامة" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من أحمد كرارة بعد تعافيه من العملية الجراحية

إسعاد يونس تفجر مفاجأة غير متوقعة عن عادل إمام