ماجد المصري يعلق على صورته مع عمرو دياب.. ماذا قال؟

كتب- هاني صابر:

علق الفنان ماجد المصري، على صورته مع الهضبة عمرو دياب باحدى المناسبات التي جمعت بينهما.



ونشر المصري، الصورة التي ظهر فيها عمرو دياب يداعب ماجد ، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عشرة العمر (الهضبة)".

وكان عمرو دياب وماجد المصري، ظهرا سويا مؤخرا في العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" وهو من بطولة أسماء جلال، عمرو يوسف، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، ومن إخراج طارق العريان.