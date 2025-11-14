إعلان

ماجد المصري يعلق على صورته مع عمرو دياب.. ماذا قال؟

كتب : هاني صابر

11:49 ص 14/11/2025

ماجد المصري يعلق على صورته مع عمرو دياب

كتب- هاني صابر:

علق الفنان ماجد المصري، على صورته مع الهضبة عمرو دياب باحدى المناسبات التي جمعت بينهما.

ونشر المصري، الصورة التي ظهر فيها عمرو دياب يداعب ماجد ، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عشرة العمر (الهضبة)".

وكان عمرو دياب وماجد المصري، ظهرا سويا مؤخرا في العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان: لعب عيال" وهو من بطولة أسماء جلال، عمرو يوسف، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، ومن إخراج طارق العريان.

ماجد المصري عمرو دياب إنستجرام

