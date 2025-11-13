تركي آل الشيخ يعلن انطلاق مرحلة التصويت لجوائز Joy Awards 2026



أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن انطلاق مرحلة التصويت لحفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "Joy Awards 2026"، أحد أهم وأبرز الأحداث الفنية والترفيهية في المنطقة، والذي يُقام يناير المقبل، تحت مظلة "موسم الرياض"، وبالشراكة مع مجموعة MBC، التي ستتولى بثّه مباشرة عبر قنواتها الفضائية ومنصة "شاهد".

ويحتفي الحفل، التي تستضيفه العاصمة الرياض في منطقة "Anb أرينا"، بنجوم السينما والدراما والموسيقى والإخراج، الرياضة والمؤثرين العرب.



وبدأت مرحلة التصويت، إذ يمكن للجمهور اختيار النجوم والأعمال المفضلة لديهم عبر تطبيق JOY AWARDS، وسيجري اختيار أربعة مرشحين حصلوا على أعلى نسب تصويت في كل فئة للانتقال إلى المرحلة التالية.

كما أتيح للجمهور إمكانية إضافة أعمال أو أسماء جديدة في حال لم تكن مدرجة ضمن القائمة المقترحة، بشرط أن تكون الأعمال عُرضت خلال عام 2025، أو أن يكون النجوم حققوا إنجازات بارزة خلال العام ذاته.









