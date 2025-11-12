إعلان

بفستان مطرز باللؤلؤ والكريستال.. سلمى أبو ضيف تتألق في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : سهيلة أسامة

08:16 م 12/11/2025

سلمى أبو ضيف

كتبت- سهيلة أسامة
تصوير- إسلام فاروق

خطفت الفنانة سلمى أبو ضيف الأنظار بإطلالتها الأنيقة على السجادة الحمراء خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.

وتألقت "أبو ضيف" بفستان أسود طويل بتصميم بسيط يبرز رشاقتها، ويتميز بتطريز فاخر عند منطقة الصدر والرقبة بحبات اللؤلؤ والكريستال، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة وأنيقة مع مكياج ناعم.

وشهد المهرجان حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام في الساعات الأولى من الافتتاح.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو الوحيد في المنطقة الحاصل على تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

سلمى أبو ضيف

الفنانة سلمى أبو ضيف إطلالة سلمى أبو ضيف مهرجان القاهرة السينمائي افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

