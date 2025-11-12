كتبت- سهيلة أسامة

تصوير- إسلام فاروق



خطفت الفنانة سلمى أبو ضيف الأنظار بإطلالتها الأنيقة على السجادة الحمراء خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.



وتألقت "أبو ضيف" بفستان أسود طويل بتصميم بسيط يبرز رشاقتها، ويتميز بتطريز فاخر عند منطقة الصدر والرقبة بحبات اللؤلؤ والكريستال، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة وأنيقة مع مكياج ناعم.



وشهد المهرجان حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام في الساعات الأولى من الافتتاح.



ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو الوحيد في المنطقة الحاصل على تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.



تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.





