محمد عبدالعزيز بعد تكريمه من "القاهرة السينمائي": أنا في منتهى السعادة..

كتبت- نوران أسامة

تصوير- إسلام فاروق

تألقت الفنانة انتصار بإطلالتها الأنيقة والجريئة على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46، المقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وظهرت انتصار بفستان قصير باللون البرتقالي، مما فاجىء الجمهور الذي أشاد باللوك الجديد ووضعت مكياج هادئ.

وشهد المهرجان حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام في الساعات الأولى من الافتتاح.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو الوحيد في المنطقة الحاصل على تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

