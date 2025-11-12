حسين فهمي وزوجته يتألقان في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

تصوير- إسلام فاروق

خطف الفنان حسين فهمي وزوجته الأنظار خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46، المقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وظهرت زوجته بإطلالة أنيقة بفستان أسود، فيما اختار حسين بدلة كلاسيكية أنيقة.

شهد المهرجان حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام في الساعات الأولى من الافتتاح.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

