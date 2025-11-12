كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق - نادر نبيل

شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام في الساعات الأولى.

وخطفت الفنانة أروى جودة الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة وجريئة، مرتدية فستان يشبه "الفراشات".

كما حرصت الفنانة ميرهان حسين على الظهور على ريد كاربت مهرجان القاهرة بإطلالة أنيقة وجذابة وأرسلت قبله للكاميرات، كما تألقت الفنانة نرمين الفقي بفسات اسود شفاف.

حضر حفل الافتتاح النجم أحمد السقا، الفنان أحمد مجدي، النجم خالد الصاوي، الإعلامية بوسي شلبي، الإعلامي عمرو الليثي، وغيرهم من النجوم.



يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.



تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

