الصور الأولى من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : معتز عباس

06:37 م 12/11/2025
    احمد حاتم في مهرجان القاهرة السينمائي (1)
    احمد حاتم في مهرجان القاهرة السينمائي (3)
    WhatsApp Video 2025-11-12 at 6.15.02 PM_110
    احمد حاتم يتالق على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي (2)
    احمد حاتم يتالق على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي (3)
    احمد حاتم يتالق على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي (4)
    احمد حاتم يتالق على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي (5)
    احمد حاتم في مهرجان القاهرة السينمائي (2)
    احمد حاتم يتالق على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي (7)
    توافد نجوم الفن على مهرجان القاهرة السينمائي (1)
    توافد نجوم الفن على مهرجان القاهرة السينمائي (1)_1
    احمد حاتم يتالق على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي (6)
    احمد حاتم يتالق على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي (1)
    توافد نجوم الفن على مهرجان القاهرة السينمائي (3)

تصوير/ نادر نبيل

افتتح منذ قليل مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وجاء الفنان أحمد مجدي أول الحاضرين لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، والذي حرص على التقاط الصور التذكارية على الريد كاربت.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

