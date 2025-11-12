الصور الأولى من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

تصوير/ نادر نبيل

افتتح منذ قليل مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وجاء الفنان أحمد مجدي أول الحاضرين لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، والذي حرص على التقاط الصور التذكارية على الريد كاربت.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

