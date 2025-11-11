كتب- مروان الطيب:

دعم عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، آن الرفاعي طليقة الفنان كريم محمود عبد العزيز، بعد ساعات من إعلانه طلاقهما رسميا.

وازداد عدد المتابعين لدى آن الرفاعي على حسابها انستجرام خلال الساعات القليلة الاضية، إذ بلغ عدد المتابعين 554 ألف متابع وسط رسائل دعم من قبل نجوم الفن والجمهور.

وكان الفنان كريم محمود عبدالعزيز، قد أعلن عن الطلاق، عبر "ستوري" في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وكتب: "الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم، حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبدا إن فيه حد فينا يعيبه شيء، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبلها كده، وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين".

وأضاف كريم: "أكيد مكنتش أحب أوصل للحل ده، و لكن دي إرادة ربنا، ومفيش أي شخص جت سيرته مؤخرا كان له دخل بالمشاكل دي تماما لا من قريب ولا من بعيد، البيوت أسرار ومكنتش أفضل تماما أتكلم عن حياتي الشخصية احتراما لكل الأطراف، لكن تقديرا للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح".

خرجت ان الرفاعي عن صمتها وعلقت بعد إعلان كريم محمود عبد العزيز طلاقه منها عبر "ستوري" حسابه الشخصي بموقع "انستجرام".

وكتبت "آن" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": الحمد لله على كل شئ، التزمت الصمت كثيراً حفاظاً على بيتي وأسرتي على أساس البيوت أسرار، تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري على انستجرام بعد ١٤ سنه زواج بدون ورقه طلاق أو إخطار من مأذون".

وأضافت: "شكرا على التقدير و الاحترام وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ".

