"تعرضت للظلم والابتزاز".. مسلم يكشف أسباب أزمته مع نقابة الموسيقيين

كشفت نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، عن تفاصيل اجتماع المطرب ملم مع أعضاء النقابة بعد قرار منعه من الغناء ومعاناته خلال الأشهر الماضية.

وتحدث مسلم مع أعضاء النقابة عن الأزمات التي واجهها خلال الفترة الماضية، وتعرضه لما وصفه بـ"الظلم والابتزاز" من بعض الأشخاص الذين كانوا داخل النقابة، مؤكدًا أنهم لم يعودوا ضمن تشكيلها الحالي.

وأضاف مسلم خلال الاجتماع أنه شارك في عدد من الأعمال الفنية دون علم النقابة، مشيرًا إلى أنه اضطر لذلك من أجل كسب رزقه، رغم صدور قرار سابق بإيقافه عن العمل.

وأوضح أنه في تلك الفترة كان التواصل مع النقيب صعبًا بسبب بعض الأفراد الذين أوهموه بأن التواصل غير ممكن، وادعوا أنهم يتحدثون بإسم النقيب، مما تسبب له في أزمات متتالية.

وأكد "مسلم"، أنه تعرض لعمليات ابتزاز من قبل هؤلاء الأشخاص الذين استغلوا مناصبهم داخل النقابة، الذين لم يعودوا متواجدين حاليًا، معربًا عن امتنانه للنقيب مصطفى كامل وأعضاء المجلس الحالي على تفهمهم وإتاحة الفرصة له لتوضيح موقفه.

وبشان ما أثير حول التجمهر أمام مقر النقابة، نفى مسلم ذلك: "ماكنش تجمهر، أنا جيت بكل محبة ومعايا فرقـتي عشان أتكلم مع النقابة وأطلب دعمهم إني أرجع أشتغل من تاني، وتفاجئت بوجود عدد كبير من الصحفيين والمصورين".

وأكد أن حضوره النقابة بهدف تسوية أوضاعه وفتح صفحة جديدة، مشددًا على احترامه الكامل للنقيب وأعضاء مجلس الإدارة، وسعيه خلال الفترة المقبلة لاستعادة نشاطه الفني بشكل رسمي ومنظم.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت في مارس الماضي، قرار بإيقاف مطرب المهرجانات مسلم عن الغناء وذلك بعد الاطلاع على الشكاوى المقدمة للنقابة العامة في حقه، ولعدم التزامه باللوائح المعمول بها في النقابة.

اقرأ أيضا..

غدا.. أسرة إسماعيل الليثي تشيع جنازته من مسجد ناصر في إمبابة

"ماعم بقدر أقوم".. إليسا تستغيث قبل سقوطها على المسرح