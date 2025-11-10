"كنت طيب ومحترم".. سعد الصغير ينعى إسماعيل الليثي بكلمات مؤثرة

نعى المطرب الشعبي، سعد الصغير، صديقه المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، والذي توفي منذ قليل، عن عمر يناهز ٣٦ عاما.

وكتب سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "ربنا يرحمك ياحبيبي يارب كنت طيب ومحترم وفي حالك إن لله وإن إليه راجعون".

تدهورت الحالة الصحية للمطرب الشعبي، بعد تعرضه للحادث ، بعد عودته وفرقته الموسيقية من حفل بالمنيا.

وخضع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، للغسيل الكلوي، تحت رعاية طبية بالرعاية المركزة في مستشفى ملوي التخصصي، بعد حادث السير الذي تعرض له الخميس الماضي.