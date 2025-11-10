إعلان

حسن شاكوش ينعى إسماعيل الليثي: ربنا يرحمك يا حبيبي

كتب- مروان الطيب:

06:06 م 10/11/2025

حسن شاكوش

نعى مطرب المهرجانات حسن شاكوش، زميله المطرب إسماعيل الليثي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الاثنين 10 نوفمبر.

ونشر حسن صورة أرشيفية لإسماعيل عبر حسابه على انستجرام، وكتب: "البقاء والدوام لله، أخويا وصاحبي إسماعيل الليثي في ذمة الله، ربنا يرحمك يا حبيبي ويصبرنا على فراقك".

رحل عن عالمنا منذ قليل، المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد أيام من تعرضه لحادث سير مروع على طريق المنيا، ودخل في غيبوبة حتى فارق الحياة.

أعلنت الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك للفنان الشعبي إسماعيل الليثي، خبر وفاته.

وكتبت الصفحة: "بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم، لا إله إلا الله ولا نقول إلا ما يرضي الله".

