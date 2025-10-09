هدى المفتي وهالة صدقي .. النجوم يحتفلون بقرار وقف إطلاق النار في غزة

احتفل عدد كبير من نجوم الفن بقرار وقف إطلاق النار في غزة، برعاية مصر وعدد من الدول العربية والذي تم إعلانه اليوم.

وأعرب العديد منهم عن سعادتهم بوقف إطلاق النار عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت على تهنئة جمهورهم.

ونقدم لكم في هذا التقرير كيف احتفل النجوم بقرار وقف إطلاق النار في غزة:

محمد عطية

عبّر الفنان محمد عطية عن سعادته بوقف الحرب على غزة، من خلال رسالة نشرها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتب "عطية": "الحرب وقفت.. مافيش حاجة تعبر عن اللي جوا الواحد.. الحمد لله، أطفال غزة هيناموا في أمان، وأهلها هيرجعوا يعيشوا حياة طبيعية تاني.. ربنا يعوض صبرهم وصمودهم خيرًا، ويرحم كل شهيد مات عشان ما يسيبش أرضه، وكل بطل دافع عنها وقاوم".

محمد عبد الرحمن

شارك الفنان محمد عبد الرحمن في احتفالات صفقة توقف إطلاق النار في غزة بعد موافقة الكيان الصهيوني وحركة حمس على تحرير الأسرى وإدخال المساعدات إلى القطاع.

ونشر محمد عبد الرحمن صورة من حسابه الشخصي على "X" إذ قام بتغيير صورة الملف الشخصي للعلم الفلسطيني منذ بداية الحرب على القطاع عام 2023.

وكتب: "ديه صورة البروفايل عندي من سنتين من يوم ١٠ أكتوبر بالضبط على ما اذكر وكنت واخد عهد ما اغيرهاش الا اما ربنا يفك الازمه ويزيح الغمه والحمد لله حصل جاي بغيرها دلوقتي مش راضيه تتغير شكلها هتفضل معايا بقى بقت عِشره".

هالة صدقي

شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها منشورًا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، احتفلت فيه بإنجازات شهر أكتوبر، بالتزامن مع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في غزة.

ونشرت "هالة" صورة لعلم مصر، وعلّقت قائلة: "أكتوبر شهر الانتصارات بدأنا بخير ربنا، وسد النهضة وملء كل الخزانات، ووصول مياه النيل لوادي النطرون، والانتهاء من بناء صوامع تخزين الغلال وثلاجات التبريد، ووصول منتخبنا للمشاركة في كأس العالم، ووقف الحرب، وتوقيع اتفاقية السلام يوم الأحد إن شاء الله".

هدى المفتي

علّقت الفنانة هدى المفتي على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وكتبت "هدى" عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "يُسمّونها وقف إطلاق نار تدريجي، عسى أن يدوم هذه المرة، فالإبادة الجماعية لا تنتهي إلا ببدء المحاسبة".

اقرأ أيضا:

"التهاب في الشعب الهوائية".. منى فاروق تكشف عن تفاصيل حالتها الصحية

رشيد مشهراوي لـ"مصراوي": سعيد باتفاق إيقاف إطلاق النار لوقف المجزرة في غزة