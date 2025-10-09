"رفعتوا راسنا".. مصطفى قمر يحتفل بتأهل المنتخب لمونديال 2026

احتفل المطرب مصطفى قمر، بتأهل المنتخب الوطني لمونديال كأس العالم 2026 للمرة الرابعة.

ونشر مصطفى، فيديو من المباراة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنا المصري في كل زمان بحقق معجزاتي بإيدي ومش بس اللي في الإمكان.. مبروك لمصر، رفعتوا راسنا يا رجالة، مستنيين بقى تشرفونا في كأس العالم، بحبك يا مصر بحبك يا بلدي".

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب جيبوتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل ثلاثية منتخب مصر كلاً من: إبراهيم عادل في الدقيقة 8 ومحمد صلاح في الدقيقتين 14 و 84.

ورفع الفوز رصيد منتخب مصر إلى النقطة 23 متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته ومتأهلاً لكأس العالم 2026 بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو، فيما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.