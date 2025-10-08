تامر حسني يحتفل بتأهل المنتخب للمونديال ويوجه رسالة لـ حسام حسن

احتفل النجم تامر حسني بتأهل المنتخب الوطني لمونديال كأس العالم 2026 رسميا بعد فوزه على منتخب جيبوتي.

ونشر تامر، فيديو من مباراة مصر وجيبوتي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مليار مبروك لمصر أم الدنيا شرفتونا يا رجالة، أحسنت يا كابتن حسام حسن يا عظيم، روحك اللي عارفينها فعلاً شوفناها في الملعب، مليون مبروك لجميع أبطالنا وجميع أفراد الجهاز الفني".

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب جيبوتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل ثلاثية منتخب مصر كلاً من: إبراهيم عادل في الدقيقة 8 ومحمد صلاح في الدقيقتين 14 و 84.

ورفع الفوز رصيد منتخب مصر إلى النقطة 23 متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته ومتأهلاً لكأس العالم 2026 بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو، فيما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.