هالة صدقي وحكيم يحتفلان بتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم 2026

هنأت الفنانة هالة صدقي، والمطرب حكيم، المنتخب الوطني ولاعبيه، بتأهلهم لمونديال كأس العالم 2026 للمرة الرابعة.

وكتبت هالة صدقي، عبر حسابها على إنستجرام: "مبروك لمصر التأهل لكأس العالم ومصر في المونديال للمرة الرابعة، مصر يا جماعة".

فيما كتب المطرب حكيم، عبر حسابه على إنستجرام: "رسميا .. منتخب مصر يتأهل لكاس العالم، مبروك لمصر وابطال منتخب مصر الصعود لكاس العالم شرفتونا وفرحوتنا وعقبال انتصار جديد في كأس العالم".

وتأهل منتخب مصر، إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب جيبوتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل ثلاثية منتخب مصر كلاً من: إبراهيم عادل في الدقيقة 8 ومحمد صلاح في الدقيقتين 14 و 84.

ورفع الفوز رصيد منتخب مصر إلى النقطة 23 متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته ومتأهلاً لكأس العالم 2026 بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو، فيما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.