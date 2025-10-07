بإطلالات جريئة وغريبة.. كيم كارداشيان تثير الجدل من أحدث ظهور

كنزي دياب تنشر صور جديدة مع جانا من أسبوع الموضة في باريس

نشرت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان عدد من الإطلالات الغريبة عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

ظهرت كيم مرتدية عدد من الإطلالات الجريئة والغريبة خلال حضورها أسبوع الموضة في باريس.

إذ ظهرت بإحدى الإطلالات مرتدية روب طويل من الريش، إلى جانب فستان أسود أنيق، إلى جانب عدد من الإطلالات الرياضية والكاجوال.

وحازت الصور على إعجاب جمهورها وعلقوا: "بنحبك، شيك، واو، أنيقة".

يذكر أن كيم كارداشيان تشارك بعدد من الأعمال التلفزيونية المقرر عرضها خلال الفترة المقبل منها مسلسل الكوميديا "Group Chat".

