بعد معاناته من جلطة بالمخ.. أحمد العيسوي يعود لممارسة عمله في نقابة الموسيقيين

كتب : مصطفى حمزة

03:33 م 07/10/2025

أحمد العيسوي

بدأ الفنان أحمد العيسوي، وكيل ثاني نقابة المهن الموسيقية، مباشرة عمله بالنقابة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد التعافي من الأزمة الصحية التي عانى منها مؤخرا.

وأكد العيسوي، تحسن حالته الصحية، معربًا عن امتنانه لكل من ساندوه خلال هذه الأزمة.

ووجه العيسوي، في بيان له اليوم شكره للفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، وكذلك زوجته الفنانة إيناس عز الدين على دعمهم المعنوي، ومساندتهم له طوال فترة أزمته الصحية، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له أثر كبير في رحلة تعافيه.

وتعرض الفنان أحمد العيسوي، لجلطة في المخ نتيجة ارتفاع حاد في ضغط الدم، أدت إلى إصابته بتنميل في اليد والقدم بالجانب الأيسر من جسده، مما استدعى تلقيه للعلاج والرعاية الطبية اللازمة خلال الفترة الماضية.

أحمد العيسوي جلطة بالمخ نقابة الموسيقيين الأزمة الصحية

