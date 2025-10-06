إعلان

اليوم.. تكريم رياض الخولي ورافايل بينيتو في ختام القاهرة الدولي للمونودراما

منال الجيوشي

12:01 م 06/10/2025
كتبت- منال الجيوشي
تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، يكرم مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، النجم رياض الخولي والفنان الأسباني رافايل بينيتو، وذلك خلال حفل ختام النسخة الثامنة للمهرجان في الثامنة من مساء اليوم على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

وأوضح المخرج الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، أنه سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة التأليف للمونودراما، كما سيتم تكريم عدد من أعضاء لجان المهرجان.

وتتضمن فعاليات اليوم تقديم العرض المسرحي البولندي "بارادوكس" في الساعة الرابعة من عصر اليوم على مسرح الغد بالعجوزة.



