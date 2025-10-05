إعلان

علي أباظة: فضل شاكر واثق بالبراءة وسلم نفسه لحل مشكلته نهائيا

كتب : مصطفى حمزة

02:59 م 05/10/2025
يخضع المطرب فضل شاكر، للتحقيق القضائي، بمقر تابع للجيش اللبناني، عقب تسليمه نفسه لمخابرات الجيش اللبناني أمس السبت.


وقال الموزع الموسيقي علي أباظة "المقرب من المطرب فضل شاكر"، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "ماقام به فضل، كان خطوة لابد منها، من أجل حل مشاكله نهائيا".


وتابع:" أباظة: "فضل غير قلق، وواثق من البراءة، خاصة مع وجود قرار سابق بذلك".


ونشر الجيش اللبناني، بيانا اليوم الأحد، وجاء به : "صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٤ مساءً، نتيجة سلسلة اتصالات بين الجيش والجهات المعنية، سلم المطلوب فضل عبدالرحمن شمندر المعروف "شاكر" نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة - صيدا، وذلك على خلفية أحداث عبرا في العام ٢٠١٣".

وتابع البيان: "بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص".

وسلّم المطرب اللبناني فضل شاكر نفسه إلى المخابرات اللبنانية التابعة للجيش، أمس السبت، بعد أكثر من 13 عامًا من الإقامة داخل مخيم عين الحلوة، الذي كان يُعدّ منطقة عصيّة على الأجهزة الأمنية اللبنانية.

المطرب فضل شاكر الجيش اللبناني البراءة

فيديو قد يعجبك:



