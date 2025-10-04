"قضى 3 سنوات بالسجن"..10 معلومات عن مؤدي المهرجانات سامر المدني



تصدر اسم مؤدي المهرجانات سامر المدني، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول أخبارا تفيد باقتراب خروجه من السجن عقب قضاء مدة عقوبة حبسه والتي قضت فيها محكمة جنايات الجيزة بمعاقبته ووالده وشخص آخر بالسجن 3 سنوات بتهمة الخطف وهتك العرض والضرب وحيازة سلاح أبيض (سكين وشومة).



ونستعرض لكم معلومات عن سامر المدني في السطور التالية:



- عمره 18 عاما.



- يعتبر أصغر مطربي المهرجانات.



- بدأ سامر المدني مشواره مع السوشيال ميديا من خلال تطبيق تيك توك.



- قام بغناء عدد من أغاني المهرجانات عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.



- أحيا عددا من الحفلات في الملاهي الليلية والسهرات الفنية.



- ظهر أمام سيارة "رينج روفر" تقترب سعرها من 3 مليون جنيه ليثير الجدل بسببها.



- حملت السيارة التي ظهر أمامها لوحة معدنية مميزة بحرف واحد ورقم واحد.



- يتابعه مطربي المهرجانات حسن شاكوش ومحمود الليثي .



- تخطى عدد متابعيه عبر حسابه على إنستجرام الـ 2 مليون.



- قدم عدد من أغاني المهرجانات من بينها "أنا محترم، أشرب حشيش، يا برو يا سندي، هربيكم، مرحب أخصامي، كتكوتة".



وكانت قد أثارت واقعة اتهام ربة منزل لمطرب المهرجانات ووالده - الذي تزوجته السيدة سرًا - بضرب أخيها واحتجازه دون وجه حق، الرأي العام لفترة طويلة حتى ألقت مباحث قسم الطالبية، القبض على سامر المدني ووالده، بتهمة الاعتداء بالضرب على المجني عليه، وأحيلت أوراق الواقعة بالكامل إلى محكمة جنايات الجيزة.



