مي عمر: "فخورة بعظمة مصر وتطورها.. ومستنية افتتاح المتحف الكبير"

نشرت الفنانة مي عمر مجموعة صور لها بجانب الأهرامات في منطقة الجيزة، بالتزامن مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير.

وشاركت "مي" الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "من وأنا طفلة صغيرة، كان عندي حلم أزور الأهرامات وأحس بعظمة المكان ده، وفعلاً زرتها لأول مرة من أكتر من 20 سنة، وقتها كانت لحظة سحرية عمري ما نسيتها"

وتابعت: "النهاردة، بعد كل السنين دي، رجعت أزور الأهرامات من تاني، ومن اللحظة الأولى انبهرت بالتطور الرهيب اللي شوفته، المكان اتحول لمزار سياحي عالمي بمعنى الكلمة، منظم، جميل، راقي، وكل تفصيلة فيه بتحكي مش بس عن تاريخنا، لكن كمان عن حاضرنا اللي بنفخر به".

وأضافت: "كل التقدير والاحترام لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي بيشتغل بكل إخلاص علشان يرفع اسم مصر، ويخلي كل مصري يحس بالفخر في كل خطوة وفي كل لحظة، شكرًا لأنك رجّعت لمصر هيبتها وجمالها ومكانتها اللي تستحقها".

واختتمت تعليقها قائلة: "مستنية من كل قلبي لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير، لحظة هنعيش فيها فخر جديد، ونشوف حضارتنا العظيمة وهي بتتجدد قدام عيون العالم كله".

يُذكر أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيُقام يوم 1 نوفمبر 2025، بحضور عدد من القادة والرؤساء والملوك من مختلف دول العالم، على أن تُفتح أبوابه للجمهور بدءًا من 4 نوفمبر 2025.

