هالة صدقي: "افرحوا يا مصريين بهذا الإنجاز"

عبّرت الفنانة هالة صدقي عن فخرها واعتزازها بمصريتها، تزامنًا مع اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير في 1 نوفمبر المقبل.

وكتبت هالة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "افرحوا يا مصريين بهذا الإنجاز العالمي، فخورة إني أبًا عن أمًا عن جدّ فرعونية الأصل، المتحف الجديد به 5000 قطعة من مقتنيات توت عنخ آمون، وفي المدخل تمثال رمسيس الثاني، الذي صُمم المتحف على فتحات معينة لتتعامد أشعة الشمس على وجهه يومي 22 أكتوبر و22 نوفمبر، إنهم المصريون يا سادة".

يُذكر أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيُقام يوم 1 نوفمبر 2025، بحضور عدد من القادة والرؤساء والملوك من مختلف دول العالم، على أن تُفتح أبوابه للجمهور ابتداءً من 4 نوفمبر 2025.

