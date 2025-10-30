إعلان

تأجيل موعد عقد قران الملحن محمدي لهذا السبب

كتب : مصطفى حمزة

12:55 م 30/10/2025

الملحن محمد محمدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الملحن محمدي، تأجيل عقد قرانه الذي كان من المقرر إقامته يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر.

وقام "محمدي" بتأجيل موعد عقد القران، على أن يقام يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة المجيب من الساعة ٢.٣٠ إلى ٤ عصرا.

وجاء التأجيل، بسبب تزامن الموعد السابق مع افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر إقامته يوم السبت الموافق 1 نوفمبر.

وتعاون الملحن محمدي، مؤخرا مع المطربة آمال ماهر، في أغنية "لو لينا عمر"، و مع المطرب حمزة نمرة، في أغنية "شيل الشيلة"، ولحن أيضا للمطرب تامر عاشور، أغاني "ياه"، و "حبيبي القديم".

من دعوة محمدي و ايمان

الملحن محمدي تأجيل موعد عقد قران مسجد الشرطة بالشيخ زايد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة جديدة في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
صراع في السماء.. تشويش غامض يربك حركة الطائرات والسفن