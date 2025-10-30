تأجيل موعد عقد قران الملحن محمدي لهذا السبب

أعلن الملحن محمدي، تأجيل عقد قرانه الذي كان من المقرر إقامته يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر.

وقام "محمدي" بتأجيل موعد عقد القران، على أن يقام يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة المجيب من الساعة ٢.٣٠ إلى ٤ عصرا.

وجاء التأجيل، بسبب تزامن الموعد السابق مع افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر إقامته يوم السبت الموافق 1 نوفمبر.

وتعاون الملحن محمدي، مؤخرا مع المطربة آمال ماهر، في أغنية "لو لينا عمر"، و مع المطرب حمزة نمرة، في أغنية "شيل الشيلة"، ولحن أيضا للمطرب تامر عاشور، أغاني "ياه"، و "حبيبي القديم".